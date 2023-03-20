Українська блогер-мільйонник Таня Парфільєва поділилася з шанувальниками радісною новиною - вони з чоловіком Іваном Кришталем чекають на первістка.
Пара ще до початку повномасштабного російського вторгнення планувала завести дитину, проте через проблеми зі здоров'ям Тані не вдавалося завагітніти. Тому вони почали обстежуватися у лікарів, щоб здійснити свою мрію.
Виявляється, що у Парфільєвої були проблеми з гормонами і щитовидною залозою. Однак лікарі допомогли їй усунути всі проблеми, і ось зараз вона на 19-му тижні вагітності.
"+1", - лаконічно написала блогер в Instagram.
А ось її чоловік був більш емоційним. Він написав: "Не описати словами, які емоції я відчуваю".
Шанувальники привітали майбутніх батьків
- "Нарешті! Коти"
- "Я в шоці. Вітаю від щирого серця"
- "Ця дитина ще не розуміє, як сильно їй пощастило з батьками. Радий за вас, і вітаю з поповненням"
- "У вас буде дуже гарний малюк"
- "Ти будеш прекрасною мамою, а Ваня - татом"
- "Таню, ми вже всі дуже сильно любимо цю дитину"
Нагадаємо, вагітна Ріанна перевершила всіх на церемонії "Оскар".