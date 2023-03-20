Дівчина довго не могла завагітніти, проте зараз вона в очікуванні дива.

Українська блогер-мільйонник Таня Парфільєва поділилася з шанувальниками радісною новиною - вони з чоловіком Іваном Кришталем чекають на первістка.

Пара ще до початку повномасштабного російського вторгнення планувала завести дитину, проте через проблеми зі здоров'ям Тані не вдавалося завагітніти. Тому вони почали обстежуватися у лікарів, щоб здійснити свою мрію.

Виявляється, що у Парфільєвої були проблеми з гормонами і щитовидною залозою. Однак лікарі допомогли їй усунути всі проблеми, і ось зараз вона на 19-му тижні вагітності.

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"+1", - лаконічно написала блогер в Instagram.

А ось її чоловік був більш емоційним. Він написав: "Не описати словами, які емоції я відчуваю".

Шанувальники привітали майбутніх батьків

"Нарешті! Коти"

"Я в шоці. Вітаю від щирого серця"

"Ця дитина ще не розуміє, як сильно їй пощастило з батьками. Радий за вас, і вітаю з поповненням"

"У вас буде дуже гарний малюк"

"Ти будеш прекрасною мамою, а Ваня - татом"

"Таню, ми вже всі дуже сильно любимо цю дитину"

Нагадаємо, вагітна Ріанна перевершила всіх на церемонії "Оскар".

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