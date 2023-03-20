Пара чекає на первістка / instagram.com/vanyakryshtal

Українська блогер-мільйонник Таня Парфільєва поділилася з шанувальниками радісною новиною - вони з чоловіком Іваном Кришталем чекають на первістка.

Пара ще до початку повномасштабного російського вторгнення планувала завести дитину, проте через проблеми зі здоров'ям Тані не вдавалося завагітніти. Тому вони почали обстежуватися у лікарів, щоб здійснити свою мрію.

Виявляється, що у Парфільєвої були проблеми з гормонами і щитовидною залозою. Однак лікарі допомогли їй усунути всі проблеми, і ось зараз вона на 19-му тижні вагітності.

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"+1", - лаконічно написала блогер в Instagram.

А ось її чоловік був більш емоційним. Він написав: "Не описати словами, які емоції я відчуваю".

Парфільєва вже на 19-му тижні вагітності / instagram.com/vanyakryshtal

Шанувальники привітали майбутніх батьків

  • "Нарешті! Коти"
  • "Я в шоці. Вітаю від щирого серця"
  • "Ця дитина ще не розуміє, як сильно їй пощастило з батьками. Радий за вас, і вітаю з поповненням"
  • "У вас буде дуже гарний малюк"
  • "Ти будеш прекрасною мамою, а Ваня - татом"
  • "Таню, ми вже всі дуже сильно любимо цю дитину"
Таня Парфільєва вагітна / скріншот Instagram

Нагадаємо, вагітна Ріанна перевершила всіх на церемонії "Оскар".

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