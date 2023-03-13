Співачка виконала пісню Lift me Up.

На 95-й церемонії нагородження премією "Оскар" виступила барбадоська співачка Ріанна. Її пісня Lift me Up, що прозвучала у фільмі "Чорна пантера: Ваканда назавжди", була в одній з номінацій.

Співачка приїхала перед початком церемонії в панамці і вільній футболці, чим сильно здивувала журналістів. Однак на сцені вагітна Ріанна перевершила всіх.

Для виступу Ріанна обрала розкішний костюм зі стразами від Maison Margiela. Широкі штани не сковували рухів вагітної зірки, а прозорий верх з чорним ліфом не приховував животик співачки.

Перед своїм виступом вона сказала, що присвячує його актору Чедвіку Боузману, який зіграв Чорну Пантеру. Він помер у 2020 році. У нього був рак товстої кишки.

Виступ Ріанни вразив фанатів і користувачів мережі. Наряд співачки, вважають коментатори, може затьмарити навіть її червоний комбінезон, в якому зірка виступила на "Супербоулі".

Вже відомо, що Ріанна не отримала "Оскар". Найкращим оригінальним саундтреком визнали пісню Naatu Naatu ("RRR: Поруч реве революція").

Нагадаємо, раніше УНІАН публікував повний список переможців престижної кінопремії "Оскар".

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