Для виступу вона вибрала розкішний костюм зі стразами від Maison Margiela / скріншот

На 95-й церемонії нагородження премією "Оскар" виступила барбадоська співачка Ріанна. Її пісня Lift me Up, що прозвучала у фільмі "Чорна пантера: Ваканда назавжди", була в одній з номінацій. 

Співачка приїхала перед початком церемонії в панамці і вільній футболці, чим сильно здивувала журналістів. Однак на сцені вагітна Ріанна перевершила всіх. 

Ріанна прийшла на "Оскар" в панамці / скріншот

Для виступу Ріанна обрала розкішний костюм зі стразами від Maison Margiela. Широкі штани не сковували рухів вагітної зірки, а прозорий верх з чорним ліфом не приховував животик співачки.

Перед своїм виступом вона сказала, що присвячує його актору Чедвіку Боузману, який зіграв Чорну Пантеру. Він помер у 2020 році. У нього був рак товстої кишки.

Виступ Ріанни вразив фанатів і користувачів мережі. Наряд співачки, вважають коментатори, може затьмарити навіть її червоний комбінезон, в якому зірка виступила на "Супербоулі".

Вже відомо, що Ріанна не отримала "Оскар". Найкращим оригінальним саундтреком визнали пісню Naatu Naatu ("RRR: Поруч реве революція").

Нагадаємо, раніше УНІАН публікував повний список переможців престижної кінопремії "Оскар".

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