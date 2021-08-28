У племінника Шерон Стоун відмовляють органи / фото : instagram.com/sharonstone/

Племінник американської актриси Шерон Стоун опинився при смерті. 11-місячного хлопчика госпіталізували зі страшним діагнозом - поліорганна недостатність.

Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram. 

"Мій племінник і похресник Рівер Стоун сьогодні був виявлений у своєму ліжечку з поліорганною недостатністю. Будь ласка, моліться за нього. Нам потрібно диво", - пише 63-річна голлівудська актриса.

Читайте такожШерон Стоун зізналася, що лікар змінив її тіло без її знання і згодиСама вона цими днями знаходиться у Венеції, звідки активно публікує фото і відео свого відпочинку.

Стоун також опублікувала знімок хворої дитини, на якому Рівер лежить на лікарняному ліжку, підключений до безлічі апаратів, зокрема ШВЛ.

У племінника Шерон Стоун відмовляють органи / фото : instagram.com/sharonstone/

Нагадаємо, раніше цьогоріч Шерон Стоун розповіла про те, як сама пережила клінічну смерть - у 2001 році у неї стався інсульт і крововилив в мозок, після чого вона дивом залишилася жива.

Автор: Станислав Кожемякин