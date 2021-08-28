Племінник і хрещеник акторки пережив поліорганну недостатність.

Племінник американської актриси Шерон Стоун опинився при смерті. 11-місячного хлопчика госпіталізували зі страшним діагнозом - поліорганна недостатність.

Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram.

"Мій племінник і похресник Рівер Стоун сьогодні був виявлений у своєму ліжечку з поліорганною недостатністю. Будь ласка, моліться за нього. Нам потрібно диво", - пише 63-річна голлівудська актриса.

Читайте такожШерон Стоун зізналася, що лікар змінив її тіло без її знання і згодиСама вона цими днями знаходиться у Венеції, звідки активно публікує фото і відео свого відпочинку.

Стоун також опублікувала знімок хворої дитини, на якому Рівер лежить на лікарняному ліжку, підключений до безлічі апаратів, зокрема ШВЛ.

Нагадаємо, раніше цьогоріч Шерон Стоун розповіла про те, як сама пережила клінічну смерть - у 2001 році у неї стався інсульт і крововилив в мозок, після чого вона дивом залишилася жива.

Автор: Станислав Кожемякин