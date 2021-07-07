Актриса проводить час з 25-річним репером RMR.

Американська актриса Шерон Стоун засвітилася в компанії репера RMR. ЗМІ "застукали" парочку, коли вони прогулювалися по Лос-Анджелесу.

Про це повідомляє Page Six.

Відзначається, що Стоун і RMR також відвідали один з місцевих клубів, де "відривалися" під хіп-хоп музику.

"Вона, безумовно, має веселе літо. Вони разом тусувалися з Дрейком, малювали і пили шампанське. Зараз вони насолоджуються суспільством один одного", - сказало джерело видання.

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Варто відзначити, що Шерон Стоун і RMR активно спілкуються в соціальних мережах. Вони лайкають і коментують один одному пости. І, здається, їх зовсім не бентежить різниця у віці в 38 років. До слова, така велика різниця вже, напевно, нікого не бентежить в сучасному світі. Наприклад, російська Примадонна і Максим Галкін також щасливі разом, попри 27 років різниці.

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Автор: Діана Могилєвич