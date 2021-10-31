Саша поділилася, що вона в захваті від своєї нової форми.

Учасниця шоу "Танці з зірками" та солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька розповіла про результати схуднення на проекті.

Читайте також"Заснув за кермом": суддя "Танців з зірками" поділився страшною історієюЗа словами дівчини, за час участі у шоу вона скинула цілих 20 кілограмів. Про це вона заявила у 9 прямому ефірі "Танців з зірками".

Саша поділилася, що вона в захваті від своєї нової форми. Солістка KAZKA каже, що зайві кіло їй заважали танцювати.

"Я думаю, що мінус 20 кілограмів - це тільки початок", - каже вона.

На паркеті зірка та її партнер Юрій Мєшков виконали чуттєвий вальс. Для виступу Заріцька обрала сукню, що підкреслила її талію.

Раніше Олександра Заріцька у восьмому ефірі шоу "Танці з зірками" розповіла, що зовсім недавно розірвала стосунки зі своїм коханим.

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Автор: Ольга Робейко