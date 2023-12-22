Вони з дружиною вже працюють над цим питанням.

Нещодавно телеведучий Тимур Мірошниченко і його дружина Інна усиновили дворічного хлопчика Марселя, а тепер займаються підготовкою до усиновлення другої дитини.

Як розповів знаменитість на своїй сторінці в Instagram, вони з дружиною вже кілька місяців стоять у черзі на курси усиновителів, хоча раніше вони вже їх проходили.

"Так, це наше шикарне законодавство змушує нас протягом року вдруге їх проходити. Але ми впевнені, що в 2024 році це обов'язково станеться і нас буде вже шестеро", - сказав Мірошниченко.

Відео дня

Він додав, що його дочка Мія мріє про сестричку. Мірошниченко каже, що часом Мія ображається, що її брати - Марсель і Марко - сплять в одній кімнаті, тато з мамою в іншій, а вона одна.

"Мія говорить про сестричку так, ніби вона вже є, але просто поки не вдома", - зазначає Мірошниченко.

Відзначимо, у Тимура та Інни Мірошниченко вже було двоє дітей - Мія і Марко, коли вони усиновили Марселя. Відомо, що у хлопчика є проблеми зі здоров'ям, проте це не зупинило зіркових батьків. Вони забрали його додому і подарували йому затишок, щастя і любов.

Марселю належить ще тривале лікування. При цьому Інна Мірошниченко зазначає, що дуже важливо, щоб в цей момент поряд знаходилися рідні люди, які завжди підтримають і допоможуть.

Нагадаємо, раніше Тимур Мірошниченко хрестив названого сина Марселя.

Вас також можуть зацікавити новини: