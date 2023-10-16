Хрещеним батьков став Євген Пронін, колишній бойфренд Раміни Есхакзай.

Нещодавно телеведучий Тимур Мірошниченко став батьком втретє. Разом з дружиною Інною, які виховують власних двох дітей Мію та Марка, всиновили хлопчика, якого назвали Марселем. 15 жовтня подружжя хрестило молодшого сина.

Хрещення проходило в Михайлівському Золотоверхому соборі у Києві. За словами ведучого, це наша легендарна святиня, тому тут вони з дружиною були одностайні. На заході були присутні тільки найрідніші люди. В ексклюзивному коментарі сайту "1+1" Тимур розповів, кому випала честь стати хрещеними батьками Марселя.

"Хрещеними були Марія, колишня няня Марка. Вона сама запропонувала свою кандидатуру. Написала: "Так, я повертаюсь до Києва, буду хрестити Марселя". Після початку повномасштабної війни вона евакуювалася спочатку з Інною і дітьми до Німеччини. Коли ж Інна поверталася в Україну, Марія залишилася в Європі. Там зараз живе та працює. Але от спеціально їде до України, аби похрестити Марселя. А от хрещеним батьком став наш вже кум – Євген Пронін, який був хрещеним Мії", - каже Тимур Мірошниченко.

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На думку подружжя Мірошниченків, Марія та Євген – ідеальні кандидатури на роль хрещених батьків для маленького Марселя.

"Марія - найкращий кандидат. Вона вірянка. В їхній родині були теж усиновлені брати та сестри, тому вона точно розуміє, як це. Впевнений, вона буде прекрасною хрещеною для Марселя. А Євген Пронін - наш чудовий кум, який довів, що гідний цього звання вже неодноразово. Ба більше, виявилося, що коли він народився, батьки спочатку хотіли назвати його Марселем, але ж в ті часи жити з таким екзотичним ім'ям, та ще й в Черкасах було б складно. Тому батьки подумали і назвали його більш звичним ім'ям Євген", - розповів Тимур.

Нагадаємо, раніше Тимур Мірошниченко показав, як змінився його названий син.

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