Телеведуча привітала свого чоловіка з Днем ангела.

Українська телеведуча Катя Осадча привітала з Днем ангела свого чоловіка Юрія Горбунова. Вона пообіцяла йому, що після війни вони знову будуть разом і їх сім'я стане ще більшою.

"Мій рідний Юро, з Днем ангела тебе. Ми, як і багато українських сімей зараз не разом, ми не плануємо наше життя, але ми живі і тому ми точно знаємо, що після перемоги будемо садити дерева, допомагати відбудовуватися, багато посміхатися, ніколи не будемо розлучатися довше, ніж на робочий день і наша сім'я буде більшою", - написала телеведуча в Instagram.

Словами про "наша сім'я буде більшою" Осадча заінтригувала. Раніше вони з Горбуновим неодноразово говорили про те, що обговорювали усиновлення дитини, яка втратила батьків під час війни. Можливо, зіркова пара наважиться на цей вчинок зовсім скоро.

Нагадаємо, раніше Осадча розповіла про 6-місячного малюка, який 8 тижнів провів у бомбосховищі "Азовсталі".

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