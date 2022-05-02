Дитина майже два місяці провела в підвалі, і тільки 1 травня її з мамою евакуювали.

Телеведуча Катерина Осадча через свій Telegram-канал "Пошук зниклих" шукала малюка з мамою, які майже 2 місяці перебували в підвалі заводу "Азовсталь" в Маріуполі. З ними не було зв'язку, і тільки 1 травня під час евакуації стало відомо, що вони живі.

Даною інформацією Катя поділилася у своєму Instagram-блозі.

"До моменту початку пошуку йому було 4 місяці, а вчора Святу виповнилося вже 6 місяців. І ці 8 тижнів свого маленького життя він провів з мамою в бомбосховищі Азовсталі. Ми знали, що вони там. З ними не було зв'язку, і ми молилися, щоб всі вони дочекалися евакуації. Вони вже на шляху до Запоріжжя, і скоро обіймуться з рідними, які шукали, чекали, молилися", - написала Осадча.

"Господи, як це може бути, як таке може відбуватися з нами зараз?! Нехай ці маленькі очі більше ніколи не побачать таких жахів. Вибачте нам, діти, що ми, дорослі, не змогли перешкодити цьому горю", - додала телеведуча.

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