Співачка каже, що їй дискомфортно в такій вазі, але поки вона не буде нічого з цим робити.

Українська співачка Настя Каменських не приховує, що за час повномасштабного російського вторгнення набрала зайві кілограми. Як вона розповіла в інтерв'ю Маші Єфросиніній, на даний момент її це не напружує.

За словами Каменських, на тлі стресу і всіх подій в Україні вона набрала сім зайвих кілограмів. Однак співачка не поспішає займатися спортом, бо не хоче зараз знущатися над своїм тілом.

Вона зізнається, що їй дійсно некомфортно в такій вазі, але поки вона дала собі час для паузи.

"Я правильно харчуюся, це не гормональний збій. Я не комплексую. Довіряю Всесвіту. Стала смачнішою. Мені хочеться прозорості, ну, звичайно, мені дискомфортно з цією вагою. Розумію, що не хочу ґвалтувати своє тіло. Я дала собі час. Не акцентую увагу на цьому. Так реагує моє тіло і все. Мені прекрасно. Мені зараз не до цього", - сказала Каменських.

Нагадаємо, раніше Настя Каменських розповіла про проблеми з алкоголем. За її словами, останнім часом вона багато вживала спиртних напоїв, проте зараз вирішила зовсім відмовитися від них, бо їй хочеться бути в тверезому стані.

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