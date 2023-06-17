Співачка розповіла, що в неї був непростий період.

Українська співачка Настя Каменських відверто розповіла, що в неї були проблеми з алкоголем. Вона багато пила, хоча раніше дуже рідко вживала спиртні напої.

"В мене був важкий цей рік, було багато алкоголю... Треба було забутися. Алкоголь що дає? Не дає тобі кудись полетіти. Його було багато", - визнала Каменських в інтерв'ю Маші Єфросиніній.

За словами співачки, вона пройшла через усі етапи. Каменських аналізувала свій стан, усе пережите вона хоче "вилити" у музиці. Зірка вважає, що може поділитися з людьми своїм досвідом, аби застерегти їх від проблем з алкоголем.

Нині ж Каменських вже майже відмовилася від шкідливої звички. Вона каже, що не хоче пропускати важливі моменти життя, а алкоголь цьому заважав.

"Зараз я дуже-дуже рідко п'ю. Тому що я навпаки хочу бути отут, в цьому місці. Я не можу пропустити кожну посмішку людини на концерті, кожну обнімашечку з дитиною, я не можу. Мені хочеться тверезості, тому що я хочу насолоджуватися", - зізналася Каменських.

Настя Каменських - останні новини

Нещодавно Каменських чесно розповіла про стосунки з Потапом. Вона прокоментувала чутки про розлучення з чоловіком, а також пригадала, як вони пережили розлуку.

Окрім цього, нещодавно співачка визнала, що набрала зайву вагу. Вона розповіла, чому погладшала, а також зазначила, що подобається собі навіть зараз.

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