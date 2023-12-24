Раніше ходили чутки про те, що пара вже не разом.

Навколо Насті Каменських і Потапа ходить багато чуток. Подейкують, що пара на межі розриву. До того ж блогер Богдан Беспалов розповів, що продюсер неодноразово зраджував своїй дружині, тому вона вирішила розірвати з ним стосунки.

Довгий час ні Каменських, ні Потап ніяк не коментували свої стосунки. Однак зараз у програмі "Пекельні борошна" співачка висловилася про всі чутки.

Вона в розмові з Євгеном Клопотенко запевнила, що у них з Потапом все добре в шлюбі.

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"У нас як між чоловіком і дружиною все відмінно. Я розумію, про що ти говориш, тому що було так багато різних чуток. Але ні, все добре", - сказала Каменських.

Також співачка зазначила, що поділяє думку щодо того, що шлях до серця чоловіка лежить через шлунок.

"Коли чоловік бачить, що ти для нього щось зробила і даєш йому цю тарілочку, - все, він просто ніби знову в тебе закохується", - додала артистка.

Нагадаємо, раніше Настя Каменських зізналася, що погладшала. Втім, співачка запевнила, що їй комфортно в цій вазі.

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