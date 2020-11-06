Українська співачка Настя Каменських відома своїм прекрасним голосом і відмінним виконанням пісень. Однак за межами сцени Настя стає звичайною людиною, яка любить свою сім'ю і дорожить нею. Каменських рідко ділиться фото з рідними, проте сьогодні у неї з'явився вагомий привід.
Мама Насті Каменських 6 листопада відзначає свій день народження. Її зіркова дочка написала своїй мамі зворушливе зізнання і виклала загальний знімок в Instagram.
Настя назвала Лідію Петрівну веселою, сучасною, красивою і люблячою. Каменських побажала мамі міцного здоров'я і довгих років життя.
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На знімках Настя позує з Лідією Петрівною на вулицях Києва. Каменських для прогулянки одягла бежеве пальто, а її мама була в теплій шубці.
У коментарях підписники Насті відзначили велику схожість у зовнішності матері і дочки і приєдналися до привітань Лідії Петрівни.
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