Настя Каменських і Потап на одному із заходів у Латинській Америці / фото instagram.com

Українська співачка Настя Каменських, яка після масштабного вторгнення РФ почала давати благодійні концерти в Європі та Латинській Америці, розповіла про свій дохід зараз. В інтерв'ю "ЖВЛ" зірка зізналася, що зараз у неї взагалі немає заробітків від музики. 

"Ми зараз нічого не заробляємо. Єдине, що я намагаюся з музикантами, коли їжджу, у них сім'ї, діти, побільше їх привозити. Таке складне питання, тому що немає нічого", - сказала знаменитість. 

Вона уточнила, що живе зараз на ті заощадження, які були зроблені в довоєнний час. Тоді вони з Потапом відкладали гроші для проектів і кліпів. 

Також NK додала, що попри відсутність доходів, намагається не тільки збирати для Батьківщини гроші по світу, але ще і донатити на різні збори з особистих заощаджень. 

Нагадаємо, NK розповіла, як опинилася за кордоном у день повномасштабного вторгнення РФ.

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