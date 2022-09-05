24 лютого Каменських зі своїм чоловіком була за кордоном, куди напередодні полетіла, щоб відпочити.

Українська співачка Настя Каменських тільки нещодавно повернулася додому. Україну вона покинула ще до 24 лютого разом зі своїм чоловіком Потапом, мамою і свекрухою. Незадовго до повномасштабного вторгнення вони полетіли відпочивати, за що потім отримали хвилю критики - підписники впевнені, що зірки нібито знали про наступ і вирішили сховатися. Каменських дала інтерв'ю "ЖВЛ" і розповіла про життя тоді й зараз.

"Ми поїхали в Мадрид і взяли мам, тому що після смерті батька я намагаюся часто вивозити свою маму кудись. Вона дуже сумує, їй важко. Коли ти береш одну маму, іншу ти не можеш не взяти, у нас так прийнято в сім'ї. І вони поїхали. Я не знаю, як так всесвіт розпорядився, чому ми опинилися в іншому місці", - сказала NK.

Після того як стало відомо про повномасштабне вторгнення, Настя з Потапом почали допомагати Батьківщині на відстані. Трохи відійшовши від новин NK зважилася давати благодійні концерти по світу. Подорожувала по Європі та Латинській Америці.

"Льоша туди, я туди. У нього інший благодійний проект, яким він почав займатися, розробляє дуже багато, ще й концерти. Він теж був у багатьох країнах. Наша сім'я зібрала 75 мільйонів гривень за весь цей час. Ми будемо продовжувати", - резюмувала Каменських.

Це ще більше зблизило Їхні стосунки з чоловіком.

"Так як ти акумулюєшся. Звичайно, ми такі стали, можна сказати, партнери, такі, містер і місіс Сміт", - додала дружина Потапа.

Нагадаємо, Настя Каменських у спокусливому образі представила кліп на пісню "Кришталь".

Вас також можуть зацікавити новини: