Українська співачка Настя Каменських тільки нещодавно повернулася додому. Україну вона покинула ще до 24 лютого разом зі своїм чоловіком Потапом, мамою і свекрухою. Незадовго до повномасштабного вторгнення вони полетіли відпочивати, за що потім отримали хвилю критики - підписники впевнені, що зірки нібито знали про наступ і вирішили сховатися. Каменських дала інтерв'ю "ЖВЛ" і розповіла про життя тоді й зараз.
"Ми поїхали в Мадрид і взяли мам, тому що після смерті батька я намагаюся часто вивозити свою маму кудись. Вона дуже сумує, їй важко. Коли ти береш одну маму, іншу ти не можеш не взяти, у нас так прийнято в сім'ї. І вони поїхали. Я не знаю, як так всесвіт розпорядився, чому ми опинилися в іншому місці", - сказала NK.
Після того як стало відомо про повномасштабне вторгнення, Настя з Потапом почали допомагати Батьківщині на відстані. Трохи відійшовши від новин NK зважилася давати благодійні концерти по світу. Подорожувала по Європі та Латинській Америці.
"Льоша туди, я туди. У нього інший благодійний проект, яким він почав займатися, розробляє дуже багато, ще й концерти. Він теж був у багатьох країнах. Наша сім'я зібрала 75 мільйонів гривень за весь цей час. Ми будемо продовжувати", - резюмувала Каменських.
Це ще більше зблизило Їхні стосунки з чоловіком.
"Так як ти акумулюєшся. Звичайно, ми такі стали, можна сказати, партнери, такі, містер і місіс Сміт", - додала дружина Потапа.
Нагадаємо, Настя Каменських у спокусливому образі представила кліп на пісню "Кришталь".