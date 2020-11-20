Співачка показала напівголе фото.

Українська співачка Настя Каменських опублікувала в Instagram новий знімок.

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На фото вона позує в білому кроп-топі і чорних трусиках. За словами Насті, вранці після спорту вона перевіряє свою форму.

"Дівчатка, признавайтеся, ви теж після кожного тренування бігаєте до дзеркала, щоб подивитися, як круто підкачалися за один раз? Але до речі, м'язи і правда на деякий час після тренування помітно міцніють. І коли вранці позаймаєшся і бачиш результат, це мотивує на весь день! Ще одна класна причина займатися саме після пробудження", - написала Настя.

Фанатам сподобався такий знімок. Вони залишили в коментарях безлічі позитивних відгуків.

"Худенька", "Кайф", "Фігура топ", - написали шанувальники.

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Автор: Діана Могилєвич