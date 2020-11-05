Співачка показала нове фото.

Українська співачка Настя Каменських опублікувала в Instagram нову фотографію.

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На знімку вона постала в тілесному топі і коричневих лосинах. Волосся Настя розпустила, а також показала обличчя без макіяжу.

Сьогодні - найкращий день у житті! Він дарує безмежні можливості і тільки нам вирішувати, як з ними чинити. І навіть якщо ви тільки на початку свого шляху до мрії і вам здається, що її ніколи не досягти, - зробіть перший, нехай навіть маленький крок і ваша мрія стане ближче", - написала Настя.

Таке фото викликало в мережі бурю обговорень. Фанати вважають, що Каменських вагітна, але поки приховує це.

"Вагітна чи що?", "Ти коли взагалі народжувати збираєшся?",- написали шанувальники.

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Автор: Діана Могилєвич