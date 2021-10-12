Зірка показала зворушливе фото у своєму мікроблозі.

Співачка Настя Каменських, яка понад три роки займається сольною кар'єрою, разом з Потапом втекла з холодного Києва в сонячну Іспанію. Зіркова пара із задоволенням ділиться знімками, насолоджуючись дивовижною природою і архітектурою країни.

Артистка показала несподівану зустріч - за столиком місцевого кафе вони сиділи в компанії відомого актора і моделі. Цей брутальний красень, Даніель Прім, не просто знайомий парочки, він знявся в їхньому кліпі на пісню "Бумдіггібай". Зйомки відеороботи проходили на острові Кіпр в 2015 році.

Читайте також"Фотошопом зіпсували": нове фото 8-річної дочки Пугачової викликало суперечки в мережі"Нам вдалося побачитися з Даніелем і познайомитися з його друзями і культурою, і зануритися в спогади, як колись на Кіпрі ми знімали Бумдіггібай. Пам'ятаєте це відео?

P. S. Ще цей добродушний хлопець з брутальною зовнішністю знявся в моєму улюбленому серіалі "Паперовий будинок", - з гордістю підписала Каменських.

"Моя з улюблених пісень", "Просто супер!!! А кліп казка!", "Круті", "Класні", "Настя, ти найкраща", "Крутий хлопчина", - зазначили користувачі мережі.

Нагадаємо, раніше Настя Каменських вирішила перезавантажитися від роботи і гастролей, тому вирушила в сонячну Іспанію. Артистка у своєму мікроблозі показала нове фото з чоловіком.

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Автор: Каролина Гайдук