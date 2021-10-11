Зіркові закохані поділилися новим знімком.

Популярна українська пара, Настя Каменських і Потап (справжнє ім'я – Олексій Потапенко, - УНІАН), вирішили перезавантажитися від роботи і гастролей, тому вирушили в сонячну Іспанію. Артистка у своєму мікроблозі показала нове фото з чоловіком.

Зіркова пара позувала на одній з вулиць Мадрида. Каменських для спільного кадру з чоловіком вибрала джинси, білу футболку і кросівки. А репер постав у сірих брюках і чорній футболці.

"Виявляється, відпочинок так важливий. Навіть, коли ти любиш свою роботу і готовий присвятити себе їй цілодобово, перезавантаження просто необхідне. Хоча б для того, щоб з новими силами приступити до нових проектів, зйомок і т.д. Потап - кращий партер з відпустки і взагалі", - підписала Каменських.

Читайте такожСергій Притула розповів про можливе поповнення в родині: "Ми категорично за"Багатотисячна армія шанувальників захоплена спільним фото улюбленої пари: "Крутецькі", "Вдалого відпочинку. Ви найкращі", "Круто", "Настю, ти найкраща", "Перезавантаження необхідне обов'язrово", "Настю, ви такі любимки".

Нагадаємо, раніше ми писали, що Настя Каменських поділилася знімками і відео з чоловіком з Мадрида. На ролику, зокрема, Каменських засвітила шикарний інтер'єр їхнього номера в п'ятизірковому готелі The Westin Palace.

Історія кохання Насті Каменських і Потапа:

Відомий репер Потап в 2006 році вирішив заснувати дует. Для цього йому треба було знайти голосисту дівчину. Він розповідав, що пропонував співпрацю таким співакам - Наталії Могилевській, Б'янці і навіть Тіні Кароль. Але незабаром його вибір підлогу на починаючу співачку Настю Каменських.

Дует проіснував одинадцять років, з 2006 по 2017 рік. Тоді шанувальники навіть не здогадувалися, які пристрасті між ними були. Два роки тому пара вперше розповіла про стосунки і зіграла розкішне весілля.

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Автор: Каролина Гайдук