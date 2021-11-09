Пара не приховує своїх почуттів.

Українська співачка Настя Каменських і продюсер Потап не тільки дуже багато працюють, але і багато відпочивають. Подружжя регулярно подорожують і діляться сонячними знімками в своїх соціальних мережах.

Цього разу Настя показала їх спільне фото з відпочинку на морі. Там, зірка постала в чорному суміжному купальнику, а Потап - в плавках. На одному з фото закохані мило посміхаються, на другому посилають шанувальникам повітряний поцілунок, а на третьому і самі міцно поцілувалися.

"Красиві", "Класні фото", "Милі", "Які ви солодкі", "Дуже приємно на вас дивитися", - пишуть шанувальники.

Читайте такожЛесі Нікітюк в одному з ресторанів Києва в суп поклали склоНагадаємо, Настя Каменських і Потап довго приховували свої стосунки. Але в травні 2019 року вони вирішили всьому світу розповісти про своє кохання, і відтоді вони більше не ховалися від сторонніх очей. Крім того, Каменських розповідала, що Потап кожен день кличе її заміж.

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Автор: Діана Могилєвич