Каменських і Потап не соромляться своїх почуттів.

Українські артисти Настя Каменських і Потап ось уже кілька років перебувають в офіційному шлюбі, а разом вони вже дуже багато років. Довгий час вони приховували свої стосунки, але зараз не соромляться виставляти їх на загальний огляд.

Так, у програмі "Хто зверху?" Настя Каменських розповіла, що Потап кожен день робить їй пропозицію.

"У мене просто неймовірний чоловік! Він мало не кожен день робить мені сюрпризи. І кожен день просить вийти за нього заміж", - поділилася співачка.

Також зірка розповіла, як ставиться до почуття гумору свого чоловіка. Виявляється, що в цьому плані Потап схожий на батька Насті, який нещодавно помер.

Читайте також"Весілля буде веселим": Ірина Білик після розлучення знову зібралася заміж"Колись ми їздили з групою на довготривалі гастролі. Бувало, по місяцю-півтора не були вдома, тому брали великі валізи. І ось якось, приїхавши на локацію кудись далеко-далеко, відкриваю багаж і бачу там три залізні вішалки, цегла і татові сімейні труси. Я подзвонила і запитала батька, навіщо він це поклав. А той пояснив: "Цеглина, якщо потрібно буде захиститися. Вішалки - для концертного одягу. А сімейні труси, щоб ти не сумувала за сім'єю". Так тато мене розігрував", - додала Настя.

Нагадаємо, раніше Настя Каменських і Потап показали, як проводять канікули в ОАЕ.

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Автор: Діана Могилєвич