За її словами, закон дозволяє йому не бути мобілізованим.

Українська співачка Настя Приходько розповіла, чому її чоловік не пішов воювати на фронт. За її словами, він багатодітний батько, тому закон йому дозволяє не брати в руки зброю.

"Він багатодітний батько. Зараз, як є, ми в рамках закону. Ми залишаємось тут. Що буде потім, я не знаю. Ми нікуди не їдемо", - сказала Приходько в інтерв'ю для YouTube-проекту ТСН.ua "Наодинці".

Співачка додала, що вони з чоловіком не планують виїжджати за кордон. Єдине - вони можуть вивезти дітей.

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Приходько зазначила, що Україна - це її земля, а бути на чужині вона не хоче. Тому питання еміграції вона навіть не розглядає.

"Я не залишу Україну, як би не було важко. Я можу дітей вивезти, я можу це зробити, щоб зберегти їм життя, тому що для кожної мами найголовніше - це діти. Я хочу, щоб ми залишилися, щоб наші хлопці якнайшвидше домоглися перемоги, я вірю в нашого президента, я вірю в наших людей, я вірю в ЗСУ. Крім України, у мене нічого немає, я хочу бути тут", - підсумувала артистка.

Нагадаємо, раніше Настя Приходько зізналася, як погладшала.

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