Українська співачка Настя Приходько розповіла, чому її чоловік не пішов воювати на фронт. За її словами, він багатодітний батько, тому закон йому дозволяє не брати в руки зброю.
"Він багатодітний батько. Зараз, як є, ми в рамках закону. Ми залишаємось тут. Що буде потім, я не знаю. Ми нікуди не їдемо", - сказала Приходько в інтерв'ю для YouTube-проекту ТСН.ua "Наодинці".
Співачка додала, що вони з чоловіком не планують виїжджати за кордон. Єдине - вони можуть вивезти дітей.
Приходько зазначила, що Україна - це її земля, а бути на чужині вона не хоче. Тому питання еміграції вона навіть не розглядає.
"Я не залишу Україну, як би не було важко. Я можу дітей вивезти, я можу це зробити, щоб зберегти їм життя, тому що для кожної мами найголовніше - це діти. Я хочу, щоб ми залишилися, щоб наші хлопці якнайшвидше домоглися перемоги, я вірю в нашого президента, я вірю в наших людей, я вірю в ЗСУ. Крім України, у мене нічого немає, я хочу бути тут", - підсумувала артистка.
Нагадаємо, раніше Настя Приходько зізналася, як погладшала.