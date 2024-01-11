Жінка вже не носить обручку.

Американська акторка Наталі Портман, яка відома своїми ролями у фільмах "Леон", "Чорний лебідь", "Джекі" та іншими кінострічками, своєю поведінкою підтвердила розлучення з чоловіком - хореографом Бенджаміном Мільп'є. Про це пише видання The Wall Street Journal.

Жінка зазначила, що зараз відбувається в її житті.

"Живу у Парижі з двома дітьми", - сказала акторка.

Відео дня

Журналісти наголосили, що про присутність чоловіка у будинку вона не сказала. До речі, на нещодавній премії "Золотий глобус" Портман була без обручки та без партнера. Це і стало підтвердженням остаточного розірвання шлюбу.

Нагадаємо, чутки про ймовірний розрив стосунків пари, яка прожила разом 11 років, ходили ще влітку. Тоді стало відомо, що чоловік зрадив Наталі з 25-річною еко-активісткою Каміль Етьєн.

Портман в той час перебувала на кінофестивалі в Каннах. Знайомі зірки говорили, що чоловік нібито шкодує про свій вчинок та просив вибачення у дружини. Також він одразу завершив стосунки з коханкою.

"Він знає, що зробив величезну помилку і робить все можливе, аби змусити Наталі пробачити його та зберегти їхню родину. Наталі завжди тримає все в собі і не має наміру виставляти це напоказ у ЗМІ. Її головний пріоритет - захист своїх дітей та їхнього приватного життя", - розповідали друзі Портман.

Згодом акторка говорила, що це підірвало її довіру до коханого, проте вона намагається працювати над збереженням їхній стосунків. Кілька разів пара відверто говорила про кризу. Проте потім з'являлися на публіці разом і не коментували нічого.

У шлюбі у них народилося двоє дітей: 12-річний син Алеф та 6-річна донька Амалія.

Вас також можуть зацікавити новини: