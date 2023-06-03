Танцюриста "спалили" з новою пасією, коли ті відпочивали у Франції.

Подружжя американської актриси Наталі Портман, танцюрист Бенжамен Мільп'є попався на зраді. Чоловік зрадив своїй відомій дружині з молодою еко-активісткою. Парочку застукали під час побачення у Франції, повідомляє Daily Mail.

Як уточнило видання, сама Наталі Портман якраз перебувала в Каннах на кінофестивалі, де презентувала свою нову картину. Джерело, наближене до Портман, заявило пресі, що Бенжамен Мільп'є нібито шкодує про зраду, але "роман закінчено".

Сама Портман дізналася про невірність чоловіка ще на початку травня. Той намагався вимолити прощення. Попри те, що трапилося, 26 травня Наталі і Бенжамен відвідали концерт Бейонсе.

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Слід зазначити, що про проблеми у стосунках Мільп'є і Портман відомо давно. У 2022 році вони навіть на час розлучилися через те, що у них в родині почалася криза. Але вони попрацювали з психологами і змогли подолати всі труднощі.

Хто така Наталі Портман

Наталі Портман - відома американська актриса, фільмів, режисер, і продюсер. Вона народилася 9 червня 1981 року в Єрусалимі, Ізраїль, і в 3-х річному віці з сім'єю переїхала до Сполучених Штатів. Портман почала свою акторську кар'єру в ранньому віці і швидко стала визнаною і шанованою особистістю в кінематографі.

Вона здобула популярність завдяки своїм видатним ролям у таких фільмах, як "Леон" (1994), "Чорний лебідь" (2010), "Близькість" (2004), "Джекі" (2016) та інших.

Вона є відомою не тільки своїм акторським талантом, а й активною громадською позицією. Портман активно підтримує жіночі права, навколишнє середовище та займається гуманітарною діяльністю.

Раніше УНІАН перерахував кращі ролі Портман - від королеви в "Зоряних війнах" до коханої Тора в "Месниках: фінал".

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