Співачка анонсувала прем'єру, яка відбудеться з 28 червня по 5 липня 2022.

Продюсер і співачка Наталія Могилевська залишається в Україні після того, як на нашу країну повномасштабно напала Росія. Вона переконана - народні артисти повинні бути з народом, підтримувати людей своєю творчістю. Попри небезпеку обстрілів, вона залишається в Києві і анонсувала прем'єру моновистави "я вдома", де виступила автором і режисером.

Детальніше зірка розповіла у своєму Instagram-блозі.

"Цей спектакль витканий з реальних подій цієї війни, з мого життя, пережитих емоцій. Вірші та пісні, які народжувалися під час переїздів, концертів та зустрічей з військовими, пораненими та людьми, постраждалими від окупації. Іноді, сьогодні нам всім потрібно мати можливість дати волю своїм емоціям, звільнити себе від гніту почуттів, які дуже тиснуть. Повинно бути місце, де ми можемо поплакати, поговорити і почути того, хто тебе розуміє. Дати волю ненависті, болю, любові і ніжності, яких теж на війні багато", - пояснила народна артистка.

Зазначимо, прем'єра запланована на період з 28 червня по 5 липня 2022 року в Національному театрі ім. Лесі Українки. Могилевська планує виконувати композиції зі свого репертуару і вірші авторства Юрія Рибчинського.

Нагадаємо, Руслана зламала ногу і закликала дати Україні шанс провести Євробачення 2023.

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