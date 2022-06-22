Співачка закликала світ довести, що вірить в Україну.

Українська співачка Руслана Лижичко не змогла бути присутньою на акції, метою якої було закликати дати Україні шанс провести Євробачення 2023. Виявляється, вона зламала ногу, тому і не потрапила в епіцентр подій.

При цьому Руслана записала відеозвернення, в якому закликала світ довести, що він вірить в нашу країну.

"Маріуполь, Азовсталь продемонстрували справжній героїзм українців. Саме тому "Євробачення" має пройти в Україні наступного року. Так повинно бути, так правильно! Це означає, що ви вірите в Україну, що ми зможемо. Ми переможемо разом. Так що дайте нам шанс", - сказала Руслана.

Нагадаємо, Європейський мовний союз заявив 17 червня, що конкурс Євробачення в 2023 році неможливо провести в Україні, тому їх представники звернулися до Великої Британії, адже вони посіли друге місце цього року.

BBC веде переговори з Європейською мовною спілкою про проведення заходу. Цей крок був би розривом традиції проводити захід наступного року в країні переможця.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що Україна не погоджується з характером прийняття рішення ЄВС щодо неможливості проведення Міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2023" в країні.

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