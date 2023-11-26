У актриси виявили кісту.

Актриса Наталка Денисенко вийшла на зв'язок з шанувальниками і розповіла, що була у мамолога. Вранці знаменитість намацала кульку в грудях, яка боліла. Тому вона вирішила не зволікати і звернутися до лікаря.

Як виявилося, у Денисенко була кіста. Її екстрено видалили. Зараз з актрисою все добре, хоч вона і зізнається, що їй було боляче.

"Вранці я відчула кульку в грудях, яка боліла... Приїхала на прийом до мамолога і виявилося, що це кіста. Тільки що мені зробили пункцію і прибрали її шприцом", - поділилася актриса.

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Крім того, перед шанувальниками Денисенко з'явилася вся в сльозах. Вона зізналася, що кіста у неї з'явилася через стрес. А плаче вона не від фізичного болю, а від того, що розуміє, з якої причини з нею це сталося.

"Війна б'є на психіку, фізичний стан, гормони, і вилазять такі болячки, яких ніколи б у нас і не було", - зазначила Наталка.

Нагадаємо, раніше Наталка Денисенко захворіла. Незважаючи на високу температуру вона вийшла на сцену театру. А після актриса назвала себе мазохісткою.

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