Акторку обурив коментар жінки.

Відома українська акторка Наталка Денисенко нещодавно ділилась світлинами з коханим Андрієм Федінчиком, якому вдалося приїхати на декілька днів з фронту в Одесу. Саме там пара зі спільним сином Андрійком зустріла Новий рік.

Проте поки одні раділи, що подружжю вдалося провести час разом, інші ж - висловили своє обурення. Підписниця написала так:

"Не знаю, де так можна служити, що майже кожен місяць бачитись та відпочивати з родиною. Хлопці зі сходу більше року без ротацій та відпусток. Суцільна несправедливість: одні в ЗСУ мають право на відпочинок, а інші - більше року не бачать родину. Одні воюють, а інші прикриваються службою".

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Наталка не змогла промовчати та написала свою відповідь.

"Заздрість - не те почуття, на яке заслуговують сім'ї військових. Якби я могла все вам розказати, то ви б не писали таких повідомлень. Чомусь мені соромно за вас", - зазначила акторка.

Далі у сторіз Наталка додала, що Андрій – простий солдат, який був в Одесі на навчаннях. Тоді 31 грудня у неділю у нього був вихідний від лекцій й полігону в академії. Тому чоловік зміг відпроситися та провести час з рідними.

"Виправдовуватися і посилати я не буду. У мене на цей Новий рік з'явився щасливий випадок, завдяки якому я змогла на 1 день побачитися з коханим. Вважаю, що всі чоловіки і мій так само заслуговують на відпочинок та спокійне життя", - сказала Наталка.

Жінка зазначила, що для довгоочікуваної перемоги українцям потрібно об'єднуватись, а не сваритися та заздрити.

Нагадаємо, Наталка Денисенко з чоловіком-військовим Андрієм Федінчиком та сином були разом в Одесі. Там вони плавали в басейні, були в джакузі, ходили на масаж та відвели сина в океанаріум.

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