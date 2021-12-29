Співачки засвітилися в одній компанії.

Українські співачки Наталя Могилевська та Ірина Білик викликали захват у користувачів мережі спільним фото на одному з передноворічних заходів.

У кадрі зірки сидять за столиком в яскравих образах. В руках вони тримають келих з шампанським. Але якщо Наталя на фото широко посміхається, то Ірина виглядає злегка здивовано.

Читайте такожАліна Гросу назвала найдорожчі подарунки від коханого"Іро, була рада зустрічі! З прийдешніми! Обожнюю тебе, моя подруго. Ми з тобою Зіта і Гіта", - підписала фото Наталя.

Білик своєю чергою також привітала Могилевську з прийдешніми святами: "І тебе з прийдешнім, Натусик".

"Дівчата, ви круті", "Богині", "Вони як Пугачова і Ротару", "Красиві дівчата", "Дві мої музи", "Дві легенди", "Україночки", - пишуть шанувальники.

Нагадаємо, раніше переможець "Танців з зірками" розповів про конфлікти з Наталією Могилевською.

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