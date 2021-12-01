Ігор Кузьменко і співачка зайняли перше місце в четвертому сезоні танцювального шоу.

Танцюрист Ігор Кузьменко, який разом зі співачкою Наталією Могилевською переміг у четвертому сезоні "Танців з зірками", розповів про труднощі на проекті. Виявилося, співачка нерідко показувала свій характер, між ними були конфлікти.

Про це він розповів на YouTube-каналі Agasi show.

За словами Кузьменка, на проекті була напружена атмосфера. Іноді Могилевська піддавалася емоціям і навіть кидалася в нього комп'ютерами. Танцюрист не тримає образ на співачку, але все одно часто згадував про неї в ході обговорення шоу "Танці з зірками".

Пара старанно і багато працювала в залі, адже артистка дуже хотіла здобути перемогу на шоу. У третьому сезоні "Танців з зірками" Могилевській не вдалося посісти перше місце в парі з Владом Ямою, тому в четвертому сезоні, десять років потому, вона рішуче йшла до заповітного кубка.

Могилевська дуже ретельно підбирала собі партнера і була до нього вельми вимогливою. За словами Кузьменка, він тренувався зі співачкою по 12 годин на день. Його сильно здивувало, коли він дізнався, що учасники восьмого сезону витрачали на репетиції всього по три години на день.

Читайте також"Розбитий ніс і синці": танцюрист Олі Полякової показавши закривавлене обличчя (фото)Кузьменко поскаржився, що під час участі в "Танцях з зірками" з Могилевською він навіть не міг з'їздити до своєї сім'ї й батьків в Одесу. Він був змушений "днями та ночами" бути в Києві й тренуватися зі співачкою.

Танцюрист часто сварився з Могилевською, вона його не відпускала в Одесу. Але зараз він визнає, що вдячний співачці. Адже завдяки такому досвіду він був готовий до ще двох сезонів "Танців з зірками".

Однак Кузьменку вже не пощастило так, як з Могилевською. У 2018 році він вимушено "вилетів" з п'ятого сезону, бо його партнерка Слава Камінська отримала серйозну травму. Після цього він ще раз вийшов на паркет зі співачкою Tayanna, але і тоді йому не вдалося здобути перемогу.

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Автор: Поліна Кузенко