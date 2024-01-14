Зірка дивується негативним коментарям.

Співачка Наталя Могилевська, яка нещодавно вразила новиною про всиновлення двох дівчаток, звикає до свого нового статусу матері. Вона отримала багато слів підтримки, але не обійшлося і без хвилі хейту на адресу зірки.

Наталя довгий час не коментувала це, але сьогодні на своїй сторінці в інстаграмі вирішила вперше відповісти на питання підписниці: "Вас не ображає, коли пишуть про дітей, що це піар?".

"Це дивно чути. Я залишила кар'єру на піку успіху 10 років тому і майже не випускала пісень і нічого не піарила. Всі розуміли, що я самотня і їзджу кудись в Індію. А після того повернулася, всиновила двох дітей і два роки це приховувала. Завжди знайдуться ті, хто бачить світ через призму своїх розчарувань", - зазначила Могилевська.

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Також підписники поцікавилися, як проходила адаптація Наталі до дівчаток.

"На початку було важко, але я вчилась, знаходила контакт і терпіння. Завжди була рівною в своїй любові та підтримці. Поступово діти розслабилися і повірили в те, що вони у безпеці і що з ними буде все гаразд", - написала Наталя.

Нагадаємо, співачка Наталя Могилевська довгий час тримала під сімома замками інформацію про усиновлення двох дівчат. У новорічну ніч вона зізналася, що стала мамою та виховує Мішель і Софію разом з коханим. Обличчя дівчаток та чоловіка зірка не показує.

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