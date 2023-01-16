Нещодавно Корольова прилетіла до рідних в США.

Російська співачка родом з України Наташа Корольова мовчить про війну в Україні, а ось її мама беззастережно засуджує злочинний режим Кремля. Більш того, жінка неодноразово негативно висловлювалася на адресу свого зятя-путініста Тарзана.

І якщо з Тарзаном у них відносини напружені, то з дочкою жінка продовжує спілкуватися. Вони разом відзначили Різдво в США, куди втекли рідні Корольової від війни.

Співачка розповіла, що їхні погляди з мамою на повномасштабне вторгнення не збігаються, проте варто бути мудрішими, щоб не зіпсувати стосунки з близькими людьми.

Відео дня

"Будьте мудрішими і бережіть своїх близьких, навіть якщо в чомусь ваші погляди не збігаються", - написала співачка.

Позиція Наташі Корольової щодо війни в Україні

Наташа Корольова, яка народилася і виросла в Києві, з початку повномасштабної війни мовчить про звірства, які загарбники творять на чужій землі. Вона цинічно продовжує виступати на святах у Кремлі. Очевидно, довгі роки життя в Росії і високі гонорари виявилися важливішими батьківщини.

Також Наташа говорила, що якщо її чоловікові Тарзану доведеться брати участь у "спеціальній військовій операції" (так в РФ називають війну, - ред), то вона з радістю його підтримає.

Крім того, нещодавно з'явився новий санкційний список проти осіб, які підтримують війну в Україні. У цьому переліку опинився і Тарзан. Артист зухвало відреагував на санкції і звернувся до Володимира Зеленського.

"Під санкціями нам жити не ново, в оч*о собі засуньте список, Вово. Вже скоро мракобіссю кінець прийде, тебе задушить твій же, тобою знищений народ", - сказав Тарзан.

Вас також можуть зацікавити новини: