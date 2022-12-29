Фотографії артистів-путіністів "почесно" розмістили у вбиральні однієї з київських музичних студій.

Співачка Оля Полякова розсмішила публіку фотографіями, зробленими в туалеті однієї з київських музичних студій. Там повісили портрети артистів, які підтримали кровожерну політику Кремля. На "почесному" місці висять знімки Філіпа Кіркорова і Наташі Корольової.

"Дивіться, в одному туалеті. Так, братики, вам тут місце", - прокоментувала Полякова побачене.

Філіпу Кіркорову на фото намалювали ріжки чорта і написали, що він ворог України. Королевою на лобі великими літерами написали "тупа п*зда".

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Позиція Філіпа Кіркорова та Наташі Корольової щодо війни в Україні

Наташа Корольова, яка народилася і виросла в Києві, з початку повномасштабної війни мовчить про звірства, які загарбники творять на чужій землі. Вона цинічно продовжує виступати на святах у Кремлі. Очевидно, довгі роки життя в Росії і високі гонорари виявилися важливішими Батьківщини.

Також Наташа говорила, що якщо її чоловікові Тарзану доведеться брати участь у "спеціальній військовій операції" (так в РФ називають війну, - ред), то вона з радістю його підтримає.

Філіп Кіркоров, який і до 24 лютого сіяв на публіку пропутінські наративи, успішно продовжує свою пропагандистську діяльність.

Нагадаємо, молодша дочка Полякової відреклася від російської мови.

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