Співачка Оля Полякова розсмішила публіку фотографіями, зробленими в туалеті однієї з київських музичних студій. Там повісили портрети артистів, які підтримали кровожерну політику Кремля. На "почесному" місці висять знімки Філіпа Кіркорова і Наташі Корольової.
"Дивіться, в одному туалеті. Так, братики, вам тут місце", - прокоментувала Полякова побачене.
Філіпу Кіркорову на фото намалювали ріжки чорта і написали, що він ворог України. Королевою на лобі великими літерами написали "тупа п*зда".
Позиція Філіпа Кіркорова та Наташі Корольової щодо війни в Україні
Наташа Корольова, яка народилася і виросла в Києві, з початку повномасштабної війни мовчить про звірства, які загарбники творять на чужій землі. Вона цинічно продовжує виступати на святах у Кремлі. Очевидно, довгі роки життя в Росії і високі гонорари виявилися важливішими Батьківщини.
Також Наташа говорила, що якщо її чоловікові Тарзану доведеться брати участь у "спеціальній військовій операції" (так в РФ називають війну, - ред), то вона з радістю його підтримає.
Філіп Кіркоров, який і до 24 лютого сіяв на публіку пропутінські наративи, успішно продовжує свою пропагандистську діяльність.
Нагадаємо, молодша дочка Полякової відреклася від російської мови.