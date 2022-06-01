Так вона вирішила конфлікти, що виникають між поколіннями в ході спільного життя.

Нещодавно син співачки-путіністки з українським корінням Наташі Корольової Архип представив публіці свою дівчину. Незабаром вони стали жити разом в будинку Тарзана і Наташі. Довго так тривати не могло, тому співачка вирішила орендувати спадкоємцю і своїй майбутній невістці апартаменти. Про це пишуть росЗМІ.

Повідомляється, що Архип Глушко, який звик до розкоші, зараз змушений жити в хрущовці. Оренду житла оплачують багаті батьки, так як сам Архип ще вчиться, а музика поки що не приносить таких доходів, як хотілося б.

"Самостійне життя синові однозначно пішло на користь. Коли ти при мамі з татом і все на блюдечку подають, розслабляєшся. А коли відповідаєш за себе сам, то до багатьох речей починаєш ставитися серйозніше", - поділилася опальна зірка в одному зі своїх інтерв'ю.

"Наш син знімає "однушку" в хрущовці без ліфта, на п'ятому поверсі. І це його повністю влаштовує. І нас з чоловіком теж. Ми всі починали з чогось дуже простого і потім поступово йшли сходами успіху вгору. Думаю, це правильно", - додала Корольова.

Зазначимо, сама Наташа після 24 лютого 2022 року жодного разу не висловила свою позицію щодо війни в Україні. А ось її чоловік Сергій Глушко відкрито підтримав війну і агресивну путінську політику. Ходять чутки, що саме з цієї причини мама і сестра Наташі, що живуть в США, відписалися в соціальних мережах від горе-родича.

Нагадаємо, Наташа Корольова разом з путіністами виступила на концерті в Росії.

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