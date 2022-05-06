Співачка також з'явилася в обіймах свого чоловіка Тарзана, який підтримує путінський режим.

Російська співачка родом з України Наташа Корольова виступила на одному концерті з артистами, які підтримують війну в Україні.

Так, вона виступила на концерті до 9 травня з Олександром Буйновим, Левом Лещенком і чоловіком Сергієм Глушко, більш відомим під псевдонімом Тарзан. Зазначимо, всі ці люди активно підтримують "фюрера" Володимира Путіна і геноцид українського народу.

Втім, сама Корольова досі мовчить про війну в Україні. Поки на її Батьківщині окупанти вбивають людей, вона не тільки дає концерти в РФ, але і відривається на святкових вечерях російських зірок.

Зазначимо, Наташа Корольова народилася в Києві. Довгий час вона жила на Борщагівці, там же і навчалася в місцевій школі. При цьому будувати кар'єру вона воліла в РФ. У країні-агресорі вона зустріла і свого чоловіка Тарзана, який активно підтримує путінський режим.

Нагадаємо, раніше сестра мовчунки Корольової записала пісню українською мовою і показала кадри війни.

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