Рік був складним і наповненим трагічними втратами.

2022 рік забрав життя багатьох відомих особистостей. Серед них - український музикант Ігор Лесько, актриса і телеведуча Руслана Писанка, актриса театру і мама Ольги Сумської - Анна Опанасенко-Сумська - та інші. Розповідаємо, коли і чому їх не стало.

Ігор Лесько

12 січня у Львові на 67-му році життя помер український музикант і учасник гурту "Піккардійська терція" Ігор Лесько. Про причину його смерті близькі не повідомили, проте в ЗМІ пишуть, що останні кілька років він боровся з важкою хворобою.

Відомо, що раніше Лесько був учасником ВІА "Смерічка", а також виступав з колективами "Львівські Мандри" і "Ватра".

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Дмитро Небесійчук

Колишній чоловік Марії Бурмаки пішов з життя 27 січня 2022 року. З'ясувалося, що Небесійчук загинув під час пожежі в селі Ільці на Івано-Франківщині. Ось як цю трагічну новину прокоментувала Марія Бурмака:

"Батька Ярини, мого колишнього чоловіка Дмитра Небесійчука більше немає. Двічі ми одружувалися, двічі розходилися. Ніхто не знає, як правильно. Він був людиною важкою, справжнім гуцулом. Але він дуже багато зробив хорошого. Зустрінемося вже, Дімо, на набесах. Нехай душа твоя спочиває".

Анна Сумська

Мама актриси театру і кіно Ольги Сумської померла 25 лютого 2022 року. Убита горем знаменитість повідомила, що її мати, яка народилася за часів Голодомору, не змогла пережити повномасштабну війну. На той момент у Києві та області були постійні обстріли, ситуація була неспокійною. Ольга Сумська розповідала, що не могла знайти людей, які б допомогли відвезти тіло мами в морг.

Мама Андрія Бєднякова

Жінка померла в блокадному Маріуполі в ніч з 5 на 6 квітня. Екс-ведучий "Орла і решки" розповів, якби не війна і "русский мир", його мама могла б ще жити.

"Я впевнений, що рано чи пізно я приїду попрощатися до мами. Коли на тій території буде знову висіти український прапор. Путін забрав у мене найрідніше. У мене і ще у тисяч українців. Але ми обов'язково дочекаємося...", - прокоментував телеведучий.

Відомо, що останні кілька років жінка хворіла. У неї була доглядальниця, яка допомагала і завжди була поруч.

Руслана Писанка

Українська телеведуча і актриса кіно і театру Руслана Писанка померла в липні від агресивної форми раку. Останні місяці вона перебувала в Німеччині на лікуванні. Про трагічну подію розповів її чоловік Ігор Ісаков:

"Не знаходжу слів, наскільки я вдячний всім нашим з моєю Русічкою друзям. Знаю, що повинен повідомити. У Русі був рак, на жаль, агресивна форма і трохи запущена. Але так, як боролася вона, я б не зміг би навіть на половину. На жаль, імунітет не витримав".

Руслану Писанку кремували і поховали в Києві.

Олександр Снігуровський

У грудні радник глави ОПУ Олексій Арестович повідомив про те, що під Бахмутом загинув його друг Олександр Снігуровський. За словами чиновника, загиблий був актором "Чорного квадрата" і працював шеф-кухарем. Останні роки жив у США, проте після 24 лютого повернувся в Україну, щоб волонтерити, а пізніше пішов служити на фронт.

"Наполегливо вчився, десятки разів виходив за лінію, був одним з найкращих розвідників. Відмовився йти з вкрай небезпечної позиції (хоча мав можливість) і загинув на ній у важкому бою. Залишилися дружина і маленький син", - повідомив Олексій Арестович.

Раніше УНІАН розповів про 5 зіркових втрат під час війни.

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