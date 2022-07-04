Хто зі знаменитостей втратив рідних і близьких за час війни в Україні - читайте в матеріалі.

24 лютого 2022 року в Україні почалася страшна війна, яка забрала життя багатьох людей. Виною тому Росія, яка вторглася на нашу незалежну територію і влаштувала тут справжній жах.

Хто з українських знаменитостей втратив рідних і близьких - розповіли в програмі "Зірковий шлях".

Ольга Сумська

На другий день після початку війни померла мама Ольги Сумської - Ганна Іванівна. За словами актриси, її мама народилася за часів Голодомору. Вона пережила Другу світову війну і померла 25 лютого 2022 року, коли Росія вторглася в Україну. Тоді Сумська зіткнулася з ще однією проблемою - похорон мами. Вона шукала людей, які могли б допомогти відвезти тіло в морг, тому що самі вони не могли дістатися до центру через постійні обстріли.

Андрій Бєдняков

Телеведучий Андрій Бєдняков також втратив маму, яка довго хворіла. За його словами, від кожного вибуху в Маріуполі їй ставало тільки гірше. Поруч з його мамою тоді була сестра Оксана, яка довго приховувала від Андрія те, що їх мама впала в кому, а потім померла. Дівчина боялася, що Бєдняков буде рватися в Маріуполь, який окупанти буквально стерли з лиця Землі.

Алан Бадоєв

Війну не витримало і серце мами Алана Бадоєва. Кліпмейкер не розкрив подробиці смерті своєї мами, але присвятив їй зворушливий пост в соціальних мережах.

"Я дуже люблю тебе, мамочко. Ти подарувала стільки щастя і тепла. Я вірю, що твоя енергія вже в польоті і незабаром ти знайдеш нову можливість бути частиною живого. Прошу оберігай нас і приходь у важкі хвилини хоч дощем, хоч розпустилися під сні квіткою, яка розпустилася з-під снігу. Я буду пам'ятати тебе завжди і дуже постараюся не підвести, ти в кожній моїй клітинці, з тобою назавжди йде дитинство. Дякую тобі за це життя", - написав Бадоєв.

Наталія Могилевська

У Маріуполі загинув дядько співачки Наталії Могилевської. У його будинок влучили два снаряди. Співачка розповіла, що його не змогли навіть поховати по-людськи. Вона також говорила про те, що він був дуже близькою для неї людиною, а його будинок - місцем сили.

Маша Полякова

Окупанти з кулеметів розстріляли машину, в якій з України намагалася виїхати подруга Маші Полякової. Тоді з дівчинкою в авто були її мама і маленька сестра. Співачка Оля Полякова розповіла, що мама і старша дочка (подруга Маші, - УНІАН) загинули на місці, а 7-річна дівчинка отримала поранення.

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