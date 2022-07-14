Ця війна залишила слід у житті кожного українця.

24 лютого Росія нахабно вторглася на територію незалежної України і влаштувала тут повномасштабну війну. Окупанти не тільки знищують інфраструктуру, бомблять міста і житлові будинки, а й вбивають мирне населення. Росіяни влаштували справжній терор українців, не шкодуючи навіть дітей.

Українські знаменитості, як і всі люди в перші місяці ховалися в бомбосховищах, тікали від жахів війни в інші країни, втрачали близьких людей і перебували в постійному страху.

Що зірки говорять про війну, і який день став для них найстрашнішим - дізналися журналісти програми "Зірковий шлях".

Тарас Тополя

Артист Тарас Тополя, у якого є троє неповнолітніх дітей, цілком законно міг виїхати за кордон. Але ні. Він вирішив залишитися в Україні і записатися до лав ЗСУ, щоб захищати нашу країну від російських загарбників.

Говорячи про найстрашніший день на війні, Тополя згадав, як рашисти відкрили вогонь по місцю дислокації українських військових. За словами артиста, тоді його товаришу по службі відірвало ногу, але сам він, на щастя, залишився цілий.

Тамерлан

Музикант Тамерлан, який з перших днів війни записався в тероборону, розповів, що вже тричі святкував свій день народження. Він розповів, що переживав авіаудари, був поруч з будинками, які вибухали через обстріли, потрапляв під "Гради". Він додав, що у нього над головою і кулі свистіли.

"Це було як у кіно. Ти думаєш, що ти ніби у фільмі, але це не фільм. Це реальність", - сказав Тамерлан.

Оля Цибульська

Найстрашніші дні війни у Олі Цибульської пов'язані з батьками. Ще до війни Оля разом з братом подарувала батькам квартиру в Ірпені. Тоді співачка дуже раділа, що її близькі житимуть неподалік. Але коли почалася війна її радості і слід прохолов, адже російська армія окупувала Ірпінь. Кілька днів Цибульська навіть не знала, живі її батьки чи ні. Через постійний стрес і страх за своїх рідних вона навіть не могла розмовляти. На щастя, зараз з її батьками все добре.

Амадор Лопес

Хореограф Амадор Лопес разом з мамою в перші дні війни вирішив виїхати з Києва в Макарів, бо на той момент там було безпечніше. Але вже в березні окупанти влаштували в Макарові справжнє пекло, в епіцентрі якого і опинився Амадор.

"Попри те, що моя мама дуже сильна жінка, я розумів, що їй страшно. Вона плакала. Ми все бачили, все розуміли, але не знали, в який момент впаде бомба. З кожним днем ставало все гірше і гірше", - розповів Лопес.

Пізніше їм таки вдалося виїхати з Київської області на Захід.

Катерина Кухар

Балерина Катерина Кухар ще до війни поїхала на гастролі за кордон. Одного ранку вона прокинулася від дзвінка няні своїх дітей, яка повідомила їй, що в Україні почалася війна. І цей день став найстрашнішим для Кухар, адже її діти були далеко і вона не знала, як їх врятувати.

Але балерині все ж вдалося вивезти своїх дітей з України в більш безпечне місце. Але ці дні Кухар згадує з жахом.

Нагадаємо, раніше з'явилися перші реакції знаменитостей на обстріл Вінниці.

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