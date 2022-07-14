Юрій Горбунов побажав росіянам згоріти в пеклі, а Тіна Кароль назвала їх терористами.

Сьогодні, 14 липня, російські окупанти завдали ракетного удару по центру Вінниці. В результаті обстрілу постраждали багато людей, а також є жертви, серед яких маленька дитина.

Українські знаменитості вже відреагували на звірства російської армії в Україні.

Співачка Настя Каменських назвала обстріл Вінниці ціленаправленим знищенням української нації.

Актриса Ольга Сумська оприлюднила відео події і додала, що Росія щодня вбиває людей і знищує міста.

"Центр Вінниці... Три ракетних удари! Загиблі і важко поранені... дитину в колясці просто розірвало ... Поруч з пологовим будинком... Кожен день вбивають людей і знищують міста... Боже, зупини цих потвор", - написала Сумська.

Телеведучий Андрій Бєдняков висловив всю свою ненависть до Росії. За його словами, ці моторошні кадри повинен побачити весь світ.

"Вінниця. Українське місто цього ранку. Центр міста. Люди йдуть. З дітьми. Прибули російські ракети. Це повинен побачити весь світ. "Z Fans", я вас ненавиджу", - написав телеведучий у своїх соцмережах.

Олексій Суханов також оприлюднив фото обстрілу Вінниці. За його словами, кожен росіянин повинен відповісти за те, що Путін влаштував на території України.

"Найкраще, що може зробити Росія - зникнути із земної кулі назавжди", - додав Суханов.

Юрій Горбунов побажав російським окупантам згоріти в пеклі за те, що вони завдали ракетних ударів по центру міста серед білого дня, та й в цілому за все, що вони накоїли в Україні.

Тіна Кароль також показала кадри з Вінниці і назвала росіян терористами.

Вас також можуть зацікавити новини: