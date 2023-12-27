Чоловік зазначив, що ніколи не варто зазнаватися.

Танцівник та військовий Назар Грабар має великий досвід роботи у різних сферах як в Україні, так і за кордоном. Проте у проекті журналістки Аліни Шаманської "Гра на щирість" він вперше зізнався, з якими труднощами зіштовхнувся в Америці.

Він розповів, що за кордоном йому довелося працювати вантажником, аби заробити собі на життя хоч якісь кошти.

"Я після зйомок в кліпі Лободи був відомим хлопчиком. Я жив у Лос-Анджелесі, але заробляти не міг, тому я пішов вантажником. І це перший урок, коли я усвідомив, що ніколи не надягай корону на голову. Там працювали всі наші. І всі такі: "Ти ж чувак з кліпу Лободи! А візьми ще той диван". Мене ніби підняли і ось так вмокнули в гівно і витягли", - сказав Назар.

Чоловік також додав, що тоді почувався жахливо. А причина, в першу чергу, була в самопіднесенні. Після тієї ситуації Грабар дав собі обіцянку ніколи не задирати ніс та залишатися людиною.

Відзначимо, Назар танцював декілька років у балеті співачки Світлани Лободи. Він зіграв головну роль у кліпі на пісню "Твої очі", брав участь у зйомках кліпу "Кіно" Діани Глостер та інших відеороботах. Грабар також знімався в кіно та працював моделлю.

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення Назар Грабар вирушив на фронт. На війні він втратив рідного брата, тому згодом звільнився в запас, як єдиний годувальник сім'ї.

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