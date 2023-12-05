При цьому він у будь-який момент готовий повернутися на фронт.

Відомий український танцюрист і військовий ЗСУ Назар Грабар розповів, що звільнився в запас. Сталося це після загибелі його брата Іллі на фронті. Зараз Назар займається благодійністю і знімається в рекламних кампаніях.

За це його неодноразово хейтили в мережі. Фоловери засумнівалися в тому, що Назар дійсно був на передовій і писали, що він "тікток-воїн". Тому Грабар не став мовчати і розповів, як все було насправді.

"Звільнився в запас за новим законом, через втрату брата на фронті. Через те, що я останній чоловік в сім'ї – годувальник. Мені багато разів писали: "Як ти це зробив? Тому що ти медійний?" Ні, не тому. Генштабу пох*р, хто я. Я солдат, тому все повинно бути за законом", - пояснив Назар в інтерв'ю "ТиКиєв".

Відео дня

Він додав, що зараз перебуває на обліку у військкоматі. У запас він звільнився на півроку, тому по закінченню цього часу його знову можуть мобілізувати.

"Враховуючи те, що бажаючих все менше, а люди закінчуються, я готовий до будь–якого сценарію", - додав Назар.

Нагадаємо, Назар Грабар на початку великої війни взяв до рук зброю. Він пішов на війну разом зі своїм братом, який загинув у грудні 2022 року. Згодом Грабар показав останнє відео з братом, яке розчулило мережу.

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