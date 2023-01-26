Пластичний хірург розповів, у кого зі знаменитостей ідеальні пропорції обличчя.

Пластичний хірург з Великої Британії Джуліан де Сільва назвав найкрасивішого чоловіка світу, використовуючи метод комп'ютерного картографування. За його словами, ідеальними пропорціями володіє британський актор Реге-Жан Пейдж.

Пропорції його обличчя наближені до ідеальності на 93,65%. Тому саме зірка "Бріджертонів" і посів перше місце.

"Реге переміг завдяки своєму класично красивому обличчю і чудовим карим очам. У нього був найвищий бал. Його відстань між очима та розташування очей також були високими. Його губи ідеальної форми також отримали високу оцінку, і єдина оцінка, яка була трохи нижчою, - за ширину і довжину носа", - цитують хірурга редактори видання Metro.

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На другому місці опинився Кріс Хемсворт, який став популярним завдяки зйомкам в таких картинах як "Тор", "Месники", "Хатина в лісі", "В серці моря" та інших. Його риси обличчя ідеальні на 93,53%.

Закриває трійку лідерів Майкл Б. Джордан, відомий за ролями у фільмах "Фантастична четвірка", "Чорна пантера" і "Роккі". Він удостоївся 93,46% ідеальності.

П'яте місце посів співак Гаррі Стайлз - 92,30%, шосте - футболіст Джуд Беллінгем (92,22%).

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