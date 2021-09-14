Зірка витончено повторила образ сестри, додавши до нього трохи ніжності.

Американська модель Кендалл Дженнер відвідала Met Gala в Нью-Йорку, який ще називають Балом Інституту костюма. Зірка обрала для заходу сукню від Givenchy. Її образ був дуже схожий на той, який в 2019 році придумала Кім Кардашьян.

Фото "голої" сукні, яку одягла Кендалл Дженнер, з'явилося в Instagram-акаунті бренду Givenchy.

Так, модель вибрала витончений образ - напівпрозоре плаття в підлогу, всипане камінням. Свій наряд Дженнер доповнила розкішним кольє, яке було настільки великим, що практично повністю закрило її шию.

Крім цього, зірка обрала босоніжки на високих підборах і з зав'язками на ногах. В цілому, образ вийшов досить ефектним. Однак сама концепція дуже нагадує наряд Кім Кардашьян, який вона обрала для Met Gala в 2019 році.

Сестра Дженнер однією з перших придумала "голе плаття". Кардашьян стала головною зіркою заходу того року, вона вдало підкреслила фігуру і виглядала дуже ефектно.

Дженнер, судячи з усього, "вкрала" у сестри ідею з "голим" сукнею, проте трохи її вдосконалила. Модель зробила образ більш ніжним і відмовилася від вульгарності, яку можна було помітити в наряді Кардашьян.

Однак чи сподобається сестрі Дженнер її вчинок або ж вона не помітить плагіат - поки що не відомо.

Раніше УНІАН вже повідомляв, як пройшов Met Gala і які зірки показали найяскравіші образи. Захід проходить щороку і вважається однією з найяскравіших подій Голлівуду.

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Автор: Поліна Кузенко