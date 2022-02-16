Сьогодні TikTok - одна з найбільших соціальних мереж світу.

Не секрет, що в ТікТоці можна непогано заробити. Ця соцмережа вже давно перейшла з суто розважальної в комерційну.

Видання Influencer Marketing Hub опублікувало рейтинг найбільш багатих тіктокерів.

Чарлі Д'амеліо - 17, 5 млн $

На першому місці блогер Charli D'Amelio, аудиторія якої налічує 135 мільйонів підписників. Така армія фанатів щорічно приносить їй близько 17,5 млн доларів. За версією журналу Forbes Чарлі Д'амеліо двічі була однією з семи найбільш високооплачуваних зірок TikTok.

Wall Street Journal пише, що блогерка переплюнула за своїми заробітками навіть генеральних директорів таких всесвітньо відомих компаній як Starbucks і McDonalds.

Діксі Д'амеліо - 10 млн $

На другому місці Dixie D’Amelio - це старша сестра Чарлі Д'амеліо. Її аудиторія майже вдвічі менше, ніж у знаменитої родички - 57 мільйонів фоловерів. Це допомагає дівчині заробляти в рік близько 10 мільйонів доларів. Крім блогу в Тікток Діксі вирішила зайнятися музикою. Вона випустила свій перший сингл "Be Happy" у червні 2020 року. Він лідирував в чартах Billboard Top Triller US і Top Triller Global і став найпопулярнішим відео на YouTube.

Еддісон Рей - 8,5 млн $

Трійку лідерів замикає Addison Rae. Незважаючи на те, що на неї підписані 86 мільйонів чоловік, дохід у неї нижче, ніж у Діксі Д'амеліо. Еддісон заробляє на рік на своєму блозі до 8,5 мільйонів доларів. У минулому році блогерка отримала свою першу велику роль в кіно-стала головною героїнею серіалу Netflix "він-все це", що, звичайно ж, збільшило кількість передплатників.

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Белла Поарч - 5 млн $

Відео блогерки Bella Poarch є найпопулярнішими в TikTok за 2020 рік. На сьогоднішній день за нею стежать 87 мільйонів фоловерів, і це приносить 5 мільйонів доларів на рік. Блогерша також з'являлася в рекламі великих брендів, таких як Google і Prada.

Джош Річардс - 5 млн $

На аккаунт Josh Richards підписані 26 млн осіб, що дозволяє Річардсу отримувати 5 мільйонів доларів на рік. Популярність чоловіка в соціальній мережі виросла завдяки його вокалу і танців. Крім того, він заробив репутацію поганого хлопця і серцеїда, що забезпечило йому армію фанаток.

Також Джош Річардс став співзасновником Animal Capital-компанії, яка інвестує в усе, від додатків до генно-інженерних розробок.

Нагадаємо, Тікток допоміг знайти дівчинку, яку викрав невідомий у 4-річному віці. Два десятки років по всьому світу шукали зниклу дівчинку. І все марно, поки одного разу не з'явилося коротке відео в Тікток.

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