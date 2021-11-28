Композитор помер в результаті серйозної проблеми з мозковим кровообігом, дізналися журналісти.

Стала відома можлива причина смерті Олександра Градського – радянського і російського співака та композитора, якого вважають одним з основоположників російського року.

Градський помер в результаті інфаркту головного мозку (гостре порушення мозкового кровообігу – Ред.), повідомив Telegram-канал 112.

Раніше з'явилася інформація, що стан здоров'я Градського різко погіршився після того, як він у вересні перехворів на коронавірус COVID-19.

Читайте такожВідомий російський співак став батьком у 69 роківПотім журналісти дізналися, що композитор потрапив до московської лікарні й був у реанімації.

Нагадаємо, Олександр Градський помер на 73 році життя 28 листопада.

Олександр Градський народився 3 листопада 1949 року в Челябінській області тодішнього СРСР і ще в шкільні роки почав займатися рок-музикою.

Одним з головних хітів Градського є пісня "Как молоды мы были", яку він вперше виконав у 1976 році.

Градський став організатором одного з перших радянських рок-фестивалів, зокрема, "Рок-панорами".

Також був художнім керівником театру "Градський Хол". У 1999 році співак отримав звання народний артист Російської Федерації.

Автор: Екатерина Присяжнюк