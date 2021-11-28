У Росії на 73 році життя помер співак і композитор, Олександр Градський,якого вважають одним з основоположників російського року.

Про це пише BBC.

Раніше повідомлялося про те, що здоров'я музиканта різко погіршилося після перенесеного у вересні COVID-19.

Читайте такожЛегенда радянського року: цікаві факти про Віктора Цоя до річниці смертіНапередодні стало відомо, що артиста госпіталізували в Москві з підозрою на інсульт, він перебував у реанімації.

Чим відомий Олександр Градський

Олександр Градський народився 3 листопада 1949 року в Челябінській області та ще у шкільні роки почав займатися рок-музикою. У 60-х роках він створив самодіяльні рок-гурти "Славяне" і "Скоморохи", а в 1974 з виходом на екрани стрічки Андрія Кончаловського "Романс про закоханих", до якого написав музику, отримав широке визнання.

У 1976 році Градський вперше виконав пісню "Как молоды мы были", яка стала одним з його хітів.

Градський отримав популярність і як організатор перших радянських рок-фестивалів - зокрема, "Рок-панорами".

З 2012 по 2015 рік співак був у журі телевізійного проекту "Голос".

Керував музичним театром "Градський Хол".

Як повідомляв УНІАН, раніше один із засновників радянської та російської рок-групи "Смисловые галлюцинации" Володимир Бурдін впав у кому. А відомий британський музикант, барабанщик і вокаліст рок-групи Genesis Філ Коллінз відверто розповів про проблеми зі здоров'ям.

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Автор: Катерина Комолова