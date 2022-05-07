Від України в історію увійшла Вєрка Сердючка з величезною зіркою на голові.

Вже у вівторок, 10 травня, в Турині пройде перший півфінал "Євробачення-2022". Другий півфінал запланований на 12 травня, а фінал - на 14 травня. Від України виступатиме музичний гурт Kalush Orchestra, який вже знаходиться в Італії і на всю репетирує. Артисти виступлять у костюмах з національними українськими елементами, а фішкою стане рожева панамка, в якій завжди з'являється на публіці фронтмен гурту Олег Псюк. УНІАН вирішив згадати найбільш знакові образи учасників Євробачення.

Вєрка Сердючка

У 2007 році Україну на пісенному конкурсі представляв Андрій Данилко. Там він підкорив всіх не тільки композицією "Dancing Lasha Tumbai", але і своїм образом Вєрки Сердючки - сріблястою сукнею і величезною зіркою на голові.

InCulto

У 2010 році в Євробаченні від Латвії брала участь музична група "InCulto". Вони запам'яталися публіці на багато років тим, що в кінці свого номера учасники колективу зірвали з себе штани й опинилися перед мільйонами глядачів в сріблястих трусах зі стразами.

Who See і Ніна Жижич

У 2013 році чорногорський хіп-хоп дует з Ніною Жижич представляв країну на Євробаченні.

Свою пісню "Igranka" вони виконували одягненими в... скафандри.

Кончіта Вурст

Ще один образ, який добре запам'ятався глядачам, є наряд Кончіти Вурст. Переможець конкурсу 2014 року Томас Нойвірт вийшов на сцену в обтягуючій бежевій сукні.

Måneskin

Музиканти італійської рок-групи, які здобули перемогу на Євробаченні в 2021 році, виступали в костюмах з ламінованої шкіри із золотою вишивкою і срібними заклепками. Це стало візитною карткою їхнього образу.

Нагадаємо, представник Ізраїлю на Євробаченні підтримав Україну. Michael Ben-David сказав, що українці повинні виграти не тільки музичний конкурс, а й війну за свою країну.

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