Michael Ben-David сказав, що українці повинні виграти не тільки музичний конкурс, а й війну за свою країну.

Представник Ізраїлю на Євробаченні-2022 Michael Ben-David дав інтерв'ю, в якому виголосив зворушливу промову на підтримку України. Він сказав, що його мама родом з України, а в Києві досі залишилися деякі родичі - тітка і племінники.

Уривок інтерв'ю музиканта опублікований на офіційній сторінці Євробачення від "Суспільного" в Instagram.

"Всі кажуть, що Україна на першому місці на Євробаченні. Я кажу, що це ніщо. Вони повинні виграти все. Вони повинні відвоювати свою країну. Не тільки Євробачення. Тому що ніхто не розуміє, через що вони проходять зараз. Тому це дуже важко. І я сподіваюся, це скоро закінчиться", - висловився Michael Ben-David.

Зазначимо, букмекери прогнозують перемогу на Євробаченні цього року саме Kalush Orchestra. Повідомляється, що їх перемога ймовірна на 43%. Найближчі конкуренти - це італійський дует Mahmood&BLANCO і шведська співачка Корнелія Джейкобс.

Нагадаємо, букмекери назвали головних аутсайдерів на Євробаченні 2022. Згідно зі ставками, у фінал не пройдуть Литва, Австрія, Ісландія, Хорватія, Данія, Словенія, Болгарія.

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