Багато українських знаменитостей народилися в селі, але змогли домогтися успіху в столиці і навіть в Європі.

Якщо вам здається, що село - це вирок, то ми вас порадуємо, що це зовсім не так. Хто б міг подумати, що співачка Тіна Кароль, яка народилася в селі, зможе домогтися таких музичних висот або що "Гуси" Wellboy зазвучать на всю Україну.

Тіна Кароль

Співачка Тіна Кароль народилася в селі Оротукан Магаданської області. У семирічному віці вона з батьками переїхала до Івано-Франківська. Пізніше почала займатися музикою і домоглася неймовірного успіху в Україні.

Більш того, Кароль входить в топ-100 найвпливовіших жінок України за версією журналу "Фокус". Найкраща виконавиця України 2014, 2015, 2018 року за версією YUNA. Найкраща виконавиця України 2015 і 2017 року за версією M1 Music Awards. Найпопулярніша жінка України за версією компаній Google і Яндекс.

Надія Мейхер

Надія Мейхер народилася в селі Збручівка Хмельницької області. І це не завадило їй вибратися в столицю і навіть стати учасницею легендарної групи "ВІА Гра". Багато років вона виступала на сцені у складі групи, знімалася в серіалах, а також була телеведучою.

Alyona Alyona

Реперка Alyona Alyona народилася в селі Капітанівка Кіровоградської області. Потім вона перебралася в Баришівку, де працювала вихователькою в дитячому садку.

Реп-тексти пише з дитинства, проте для широкої публіки представила їх тільки у віці 27 років, коли почала викладати відео на YouTube. У жовтні 2018 року вийшов перший відеокліп "Рибки", а 12 листопада виходить другий відеокліп - на пісню "Голови", який протягом місяця набрав мільйон переглядів. Так вона і знайшла популярність. Зараз же зірка їздить Європою і виступає на благодійних концертах, де збирає гроші на допомогу Україні.

Wellboy

Антон Велбой народився в селі Грунь Сумської області. У дитинстві він навіть і не думав про те, що зможе домогтися успіху в музиці. При цьому він йшов до своєї мети. Стартом для нього став проект "Х-фактор". І хоч він не переміг, зате продовжив рухатися вперед.

У 2021 році він почав співпрацю з музичним продюсером Юрієм Бардашем, результатом якої стала прем'єра відеокліпу "Гуси". Через два тижні після прем'єри пісня увійшла в топ-20 пісень українського Apple Music, посіла 8 місце в загальноукраїнському радіочарті, а сам кліп зібрав понад 18 млн переглядів на YouTube.

Олег Винник

Олег Винник народився в селі Вербівка Черкаської області. Здобув популярність у Німеччині, Австрії та Швейцарії як виконавець головних ролей популярних мюзиклів під сценічним ім'ям OLEGG.

Зараз він популярний і в Україні. Мільйони жінок із захопленням слухають його треки "Аромат моєї мрії", "Вовчиця", "Ніно", "Роксолана" та інші. Також він був тренером вокальних шоу "Х-фактор" і "Голос країни".

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