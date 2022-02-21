За словами Лії, вона завжди чекала на щось погане.

Дочка українського композитора і продюсера Костянтина Меладзе - Лія - розповіла, як пережила розлучення батьків.

За словами дівчини, розлучення батька Костянтина Меладзе і мами Яни Сум відбилося на її емоційному стані.

"Всі сварки, які відбувалися у нас вдома, вони досить буденні для будь-якої сім'ї, але на моїй психіці це дуже сильно відбилося. Коли ти не зовсім розумієш, що там може когось розлютити, що когось може засмутити. У нас вся сім'я досить тривожна. Я просто завжди очікувала, що щось трапиться погане", - сказала Лія в програмі "ЖВЛ".

Також вона додала, що дуже рада тому, що і її батько, і мама знайшли особисте щастя, нехай навіть не один з одним. Костянтин таємно одружився зі співачкою Вірою Брежнєвою, а Яна вийшла заміж за бізнесмена.

"Я не відчувала себе покинутою, залишеною, а мама мені чітко дала зрозуміти, що коли розлучаються батьки, діти не розлучаються. Я хотіла просто, щоб вони були щасливі. Це все, що мені потрібно", - додала Лія.

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